أكد الأمين العام في اتحاد الكرة د.محمد خليل ان قرار اللجنة الأولمبية فيما يخص اعتماد النتيجة الأصلية لمباراة الكويت والعربي وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بقلب النتيجة ملزم وفقا للقانون 34 لعام 2016، وبالتالي لا يجوز لاتحاد الكرة قبوله أو رفضه وأن اعتماده أمر روتيني.

وأوضح خليل ان جميع درجات التقاضي في اتحاد الكرة قد انتهت منذ قرار لجنة الاستئناف بحسم النتيجة لصالح العربي 3-0 وأي قرار يأتي بعد ذلك يكون من خلال درجات التقاضي خارج أسوار الاتحاد على أن يكون دور الاتحاد متمثلا بتطبيق القانون.

وللنادي حق التظلم في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزير المختص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه إليه ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا ويجوز الطعن عليه أمام الجهات القضائية.