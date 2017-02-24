مبارك الخالدي

تلقى مجلس إدارة النادي العربي وجماهير الفريق الأخضر صدمة اثر قرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة التي اعتمدت قرار اللجنة الأولمبية المعينة في رد نقاط المباراة الثلاث لمصلحة الكويت واعتباره فائزا على العربي ٢-١ في المباراة التي أثارت جدلا كبيرا في الدوري ولا تزال.

وفوجئت الجماهير العرباوية وكذلك مجلس إدارة النادي من قرار اتحاد الكرة الذي ادرج على جدول أعماله قرار قلب النتيجة دون إشارات مسبقة قبل اجتماع اللجنة مساء الأربعاء الماضي.

من جهته، قال نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي حسين عاشور مطمئنا الجماهير العرباوية ان النقاط ستعود للأخضر وبالقانون، وأضاف معلقا: «قرار هزلي جديد وبكل هدوء وثقة اطمئن الجماهير ان النقاط الـ ٣ لن تذهب من نادي العربي وبالقانون طال الزمن أم قصر وأن النقاط عرباوية خالصة وإلا لن يكون هناك دوري VIVA بمشاركة العربي» مختتما كلامه ان هذه الرسالة موجهة إلى اللجنة المؤقتة.

من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة حسين معرفي ان كل الاحتمالات في متناول يد مجلس الإدارة بما فيها الانسحاب من الدوري.

وفي سياق متصل، تواصلت ردود أفعال الجماهير العرباوية وأعضاء الجمعية العمومية مؤيدة توجه مجلس إدارة النادي في الانسحاب من البطولة في حال عدم عودة النقاط.