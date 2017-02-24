يعقوب العوضي

غادر نجم الفريق الأول لكرة يد الكويت محمد الغربللي إلى برشلونة فجر أمس الأول لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والخضوع للعلاج المناسب لإصابته التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع السالمية في الجولة الخامسة عشر والأخيرة من مرحلة الدمج.

وكشفت التقارير الطبية الأولية للاعب عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما أكدت التقارير الطبية غياب الغربللي عن بعض مباريات الفريق في الدوري الممتاز وتحديدا في أول مواجهتين للفريق أمام القرين وبرقان وقد تزيد المدة حسب فترة العلاج التي سيخضع لها اللاعب.

جدول الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد جدول الدوري الممتاز حيث ستنطلق منافساته في 28 الشهر الجاري ويفتتحها كاظمة مع برقان والقرين مع السالمية.