عبدالعزيز جاسم

بعد فترة توقف طويلة عن ملامسة كرة القدم داخل المستطيل الأخضر في مواجهة رسمية منذ تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي هاهو لاعب القادسية الواعد أحمد الزنكي يأخذ الضوء الأخضر من الجهاز الطبي المشرف على علاجه في برشلونة بالمشاركة في المباريات بعد مرور أسبوعين، وبالتالي سيتمكن الزنكي من التواجد مع باقي اللاعبين سواء كلاعب أساسي أو بديل وفقا لما يراه الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش في حال حاجته للاعب في المباريات المقبلة، علما ان الزنكي يتواجد حاليا في برشلونة.

وفي السياق نفسه، ينتظر مدرب البراعم في اتحاد الكرة طارق الخليفي وكذلك إدارة نادي القادسية موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة إعارة الخليفي للأصفر من أجل العمل مساعد مدرب لداليبور، وسبق للقادسية أن تفاوض مع الخليفي بداية الموسم إلا أن إدارة النادي أوقفت المفاوضات دون أي سبب، ما جعل المدرب داليبور يقود جميع المواجهات السابقة دون مساعد مدرب وهو امر صعب جدا مع تطور أساليب التدريب الحديثة وقراءة المباريات.