قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها الذي عقد مساء أول من أمس برئاسة المحامي نواف الهزاع بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب مباراة نهائي كأس سمو الأمير بين الكويت وكاظمة إيقاف مهاجم الأبيض العاجي جمعة سعيد 10 مباريات وتغريمه 1500 دينار وزميله المحترف السيراليوني محمد كمارا 5 مباريات وتغريمه 500 دينار.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف مهاجم كاظمة يوسف ناصر 10 مباريات وتغريمه 1500 دينار، وكذلك إيقاف طلال الفاضل وحمد حربي 8 مباريات مع تغريم الفاضل 800 دينار وحربي 1000 دينار، وإيقاف ناصر فرج 4 مباريات وتغريمه 400 دينار.

وجاء ذلك القرار بسبب المشاجرة التي شهدتها المواجهة النهائية، واتخذت لجنة الانضباط قرارات رادعة على اللاعبين المتسببين في هذه المشاجرة، لاسيما إنها وقعت في وجود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وكبار رجالات الدولة.

كما قررت لجنة الانضباط فتح باب التحقيق لما يستجد من أحداث بشأن هذه المباراة، مع استدعاء الحكم سعد الفضلي للوقوف على بعض التفاصيل الأخرى.