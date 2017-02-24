عبدالعزيز جاسم

أكد أمين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر أن إدارة النادي ستتبع الإجراءات السليمة من خلال تقديم طعن لدى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة فيما يخص عقوبة ناصر فرج (4 مباريات) قبل انقضاء الفترة المقرر لها 5 أيام، كما سيتم استئناف عقوبة يوسف ناصر (10 مباريات) وطلال الفاضل وحمد حربي (8 مباريات) لدى لجنة الاستئناف قبل مرور 10 أيام، مشيرا إلى أن العقوبات «قاسية جدا» بحق لاعبي كاظمة ولا يعلم ما الأمور التي استندت لها لجنة الانضباط، لافتا إلى أن إدارة النادي ستقوم بجمع جميع الأدلة والبراهين التي تثبت عدم تورط بعض اللاعبين في المشاجرة وكذلك ستثبت أن القرارات التي تم اتخاذها قاسية وبالتالي لا يمكن لها أن تصل لـ 10 و8 مباريات، كما أن هناك أسماء لم يتم وضعها في العقوبات على الرغم من تواجدها في المشاجرة.

وأضاف بوسكندر أن المشاجرة لم تكن بتلك القوة ومن غير المقبول إيقاف اللاعبين لفترة تتجاوز الشهرين، قائلا «جميعنا يرفض هذا التصرف خصوصا أمام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لكن لا توجد لائحة تقول ان العقوبات تفرض وفق أهمية الحدث».

وبين بوسكندر أن كاظمة دائما وسيبقى مدرسة في الاخلاق الرياضية وانه كان بنفسه سيوقف اللاعبين المتسببين في المشاجرة لكن خسارة اللاعبين وحرصنا على البحث عن الحقيقة من خلال الصور وأشرطة الفيديو يحتاج إلى وقت لتأتي الصدمة بقرارات الانضباط.