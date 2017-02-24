يحيى حميدان

واصل الكويت وكاظمة انتصاراتهما في دور الستة الحاسم من مسابقة دوري كرة السلة عقب فوز الأول على النصر 80-69 والثاني على الجهراء 75-73 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الثالثة والتي أقيمت في صالة نادي الجهراء.

وفي مباراة اخرى، تغلب القادسية على العربي 102-74 في مواجهة شهدت سيطرة قدساوية كاملة.

ورفع «الأبيض» و«البرتقالي» رصيدهما إلى 6 نقاط، متقدمين على الجهراء (5)، والقادسية (4)، واخيرا العربي والنصر برصيد 3 نقاط بعد هزيمتهما في جميع المباريات.

وجاءت مباراة الجهراء وضيفه كاظمة مثيرة ومتقاربة المستوى، حيث تقدم الضيوف 23-18 في الربع الأول، وحافظ الفريق الكظماوي على تقدمه في الثاني 44-31، وكذلك الأمر في الثالث 59-50، وعاد «الجهرايون» بقوة عبر تحركات نايف الصندلي وتركي حمود وبدر العثمان، واستطاعوا التقدم، ولكن تمكن البرتقالي من حسم النتيجة في الثواني الأخيرة من المواجهة عبر رمية ثلاثية من بدر المطيري، ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 75-73.

قاد اللقاء الحكام محمد سبتي وعابر العابر وخالد الشايجي.

الى ذلك، تقام مـسـاء الـيـوم مباراتان ضمن الجولة الرابعة من دوري تـحـديد المراكز من السابع حتى الحادي عشر، حيث يلتقي اليرمـوك مع التضامن في السـاعة الخامسة، ثم يلعب الصليبخات مع الـشـباب في السابـعـة، وذلـك فـي صـالـة نـادي الـسـاحـل.