ناصر العنزي

قال مدير قطاع البراعم والناشئين المدرب الوطني خالد أحمد ان القاعدة بنادي الكويت مليئة بالعناصر الواعدة التي من شأنها ان تخدم الفريق الأول لسنوات قادمة.

وقال ان ذلك يعود لاهتمام المسؤولين بالنادي على تقوية قواعد الكرة بأفضل اللاعبين ورعايتهم في أكمل صورة ووضح ذلك في النتائج التي تحققت في جميع المراحل السنية.

وقال أحمد وهو لاعب سابق بصفوف خيطان والمنتخب الوطني انه أشرف مع زميله عبدالحميد العسعوسي على تدريب عناصر في البراعم والناشئين وانطلقت للنجومية مع الفريق الاول وساهمت في تحقيق الألقاب مثل الظهير الأيمن سامي الصانع الذي توقعت له مبكرا ان يكون احد الأساسيين في الفريق الأول ويستحق أيضا أن يكون من المنتخب، ومثله أيضا نجم الوسط طلال جازع الذي يجمع المهارة والالتزام والخلق الرفيع منذ ان كان شبلا مما يساهم في تطور مستواه وهو لاعب مهاري جدا ويلعب الكرة الممتعة بلا استعراض، وقال ان شريدة الشريدة وحسين الحربي وأحمد حزام كانوا من ضمن الذين كانوا معنا في الناشئين وتوقعت لهم ان يكونوا من نجوم الفريق.

وقال خالد احمد يوجد لاعبون أيضا سيكون لهم شأن بالفريق الأول مثل المهاجم مشعل العنزي «١٩عاما» والحارس سعود الحوشان احد افضل الحراس الشباب، والقاعدة بنادي الكويت تبشر دائما بقدوم نجوم جدد.