حققت وزارة الدفاع لقب بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسيدات في الشطرنج التي اختتمت اول من امس بمشاركة 5 جهات هي جامعة الكويت، وزارة الدفاع، وزارة التربية، وزارة الصحة والخطوط الجوية الكويتية بإجمالي 9 لاعبات.

وحصلت وزارة الدفاع على المركز الأول ممثلة باللاعبة آمنة العوضي، وجاءت جامعة الكويت في المركز الثاني ممثلة باللاعبة سعاد الكندري، كما حلت وزارة التربية في المركز الثالث ممثلة باللاعبة اعتدال المعراج.

من جانب آخر، توج فريق وزارة التربية بلقب بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسيدات التي اقيمت على صالة مركز مبارك الكبير للبولينغ بمشاركة 22 لاعبة مثلوا 5 وزارات واحتل فريق جامعة الكويت المركز الثاني وفريق وزارة الداخلية المركز الثالث، وفي منافسات الفردي حققت لاعبات وزارة التربية المراكز الثلاثة الاولى، وأحرزت المركز الاول نسرين المراكشي والمركز الثاني ايمان عبدالقادر والمركز الثالث سندس التهامي.

وعقب تتويج الفائزات في بطولات الدوري النسائي، أشادت رئيس قسم دوري الوزارات ورئيسة اللجنة الرياضية النسائية هند الهزاع بالمستوى الطيب الذي بات يتمتع الدوري الرياضي النسائي للوزارات والذي يشتمل على 4 العاب وهي كرة الطاولة والبولينغ والبلياردو والشطرنج، وأكدت ان اللجنة الرياضية العليا للوزارات برئاسة د.حمود فليطح نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حرصت على التركيز في الألعاب التي تحظى باهتمام المرأة العاملة وتتناسب مع طبيعتها.

وأوضحت الهزاع أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بتنشيط الدوري الرياضي النسائي لمنح فرصة للعاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية لممارسة النشاط الرياضي، مشيرة إلى أن هذا الدوري يعد بمثابة رافد للرياضة النسائية الكويتية التي تشهد تطورا طيبا، واشارت الى أن هناك توجها من اللجنة الرياضية العليا للوزارات للتوسع مستقبلا في عدد الأنشطة المتاحة للنساء بما يسمح للمرأة العاملة بممارسة الرياضة والارتقاء بالمستوى البدني والنفسي للمرأة التي أصبحت تمثل شريحة مهمة من قوة العمل في كل المؤسسات والوزارات، وتلعب دورا فاعلا إلى جوار الرجل في دفع عجلة ومسيرة التنمية بالبلاد.

وناشدت هند الهزاع جميع جهات العمل على دعم النشاط الرياضي للمرأة العاملة، مشيرة إلى أن الهيئة وضعت كل الاحتياطات التي تؤمن خصوصية ممارسة المرأة للنشاط الرياضي، من خلال إقامة اللقاءات في صالات مغلقة، وعدم السماح لوسائل الاعلام بالتواجد في المنافسات، معربة عن أملها أن تتضاعف عدد الجهات المشاركة خلال المواسم المقبلة مهنئة الوزارات التي حققت المراكز الاولى في منافسات البولينغ والشطرنج.