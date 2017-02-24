رمضان أحرز الميدالية الذهبية في فردي «فئة 5»

حصد لاعبو نادي المعاقين ميداليات عدة ضمن مشاركتهم في منافسات بطولة غرب آسيا البارالمبية المقامة حاليا في مدينة خورفكان الإماراتية.

وقال نائب رئيس النادي ناصر العجمي لـ«كونا» ان ابطال الكويت استطاعوا احراز ميداليات ذهبية عدة في اليوم الثاني من البطولة التي تختتم اليوم الجمعة، حيث استطاع اللاعب عبدالله الصالح حصد الميدالية الذهبية في لعبة القرص.

وأضاف ان اللاعب عبدالله المسعود أحرز الميدالية الفضية في لعبة الصولجان، فيما استطاع زميله ناصر صالح احراز الميدالية البرونزية في لعبة الرمح.

وذكر العجمي ان اللاعبين محمد بن جبل وعبدالله السيف استطاعا احراز الميدالية البرونزية في لعبة القرص، مشيدا بالجهود التي قدمها اللاعبون جميعا في منافسات العاب القوى.

وقال ان فريق تنس الطاولة بالنادي استطاع تحقيق انجازات عدة في منافسات بطولة غرب آسيا البارالمبية، حيث أحرز اللاعب نزار رمضان الميدالية الذهبية في فردي «فئة 5»، وأحرز زميله اللاعب يعقوب الخليفة ذهبية فردي «فئة 3».

وأضاف ان اللاعب حسين البناي استطاع تحقيق الميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة فردي «فئة 5» في حين احرز زميله في الفريق عبدالله الخالدي فضية الفردي «فئة 9».

وبين العجمي ان اللاعب راشد الحسن حصد الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الجلة، فيما حقق زميله محمد مجبل الفضية في المنافسة نفسها.

وأفاد بأن اللاعب ضاري بطي احرز الميدالية البرونزية في لعبة الرمي بالقرص في حين حققت اللاعبة الكويتية باسمة نجم فضية رمي الجلة.