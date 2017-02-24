أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد جابر العلي دعم اللجنة لكل أنشطة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لدوره في احتضان شريحة مهمة من أبناء الشعب قدمت الكثير لبلادها في مختلف المجالات.

وأشاد العلي في تصريح للصحافيين عقب رعايته لليوم المفتوح الذي أقامه النادي في مقره بمنطقة حولي بالمسابقات المميزة التي اقيمت بهذه الاحتفالية منوها بالتنظيم المميز لهذا اليوم من قبل كوادر النادي.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي شافي الهاجري في تصريح مماثل ان النادي نظم هذه الاحتفالية حرصا منه على مواكبة المناسبات الوطنية والاجتماعية إلى جانب دوره الرياضي.

وتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.

واعرب عن شكره وتقديره للجنة الأولمبية على رعايتها هذه الاحتفالات التي من شأنها تعزيز قيم الوطنية في نفوس أعضاء النادي مشيدا بجهود أعضاء اللجنة المنظمة للاحتفالية.

وتضمن الحفل الذي شهد حضور رئيسة النادي الفخرية الشيخة شيخة العبدالله وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومنتسبيه اقامة عدد الفقرات الشعبية والفلكلورية والوطنية اضافة إلى إقامة مسابقات للاعبين وللحضور.