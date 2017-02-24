اختتمت بطولة الجالية السورية الثانية لكرة القدم، بتنظيم من رابطة مشجعي الأندية والمنتخبات السورية الرسمية بالكويت وسورية، على ملاعب الهيئة العامة للرياضة في منطقة مشرف، بفوز فريق منتخب الجالية (أ) على فريق شباب هجين في المباراة النهائية 3-0، ونيله اللقب، بحضور ايمن لبابيدي ومحمد الضامن ممثلين من السفارة ومعتز السوسي ومحمد الخولي ومحمد احمد والشيخ شجاع الحرداني العبيد وراعي البطولة حسين الثلج وعدد من كبار الحضور والمدعوين.

وفاز فريق نسور قاسيون بالمركز الثالث على حساب فريق نسور الشعيطات أكبر الخاسرين في البطولة، بعد ان كان مرشحا للاحتفاظ باللقب. أدار المباراة النهائية الحكم الكويتي الدولي السابق ناصر عوض العنزي باقتدار.

وجرى توزيع الدروع والميداليات على الفائزين والمنظمين من كبار الحضور والرعاة وبحضور أحمد الدللي رئيس اللجنة المنظمة ونائبه معن مقلد.