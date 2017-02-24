مبارك الخالدي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماعا جرى ظهر امس، بين شخصية مسؤولة في الشأن الرياضي، مع وفد يمثل 3000 عضو، من أعضاء الجمعية العمومية لنادي القادسية قد تم شطبهم المواسم الماضية لأسباب متفاوتة.

وأفادت المصادر بأن هؤلاء الأعضاء المشطوبين منتسبون الى إحدى القوائم المتنافسة على انتخابات النادي منذ سنوات طويلة.

ويبدو ان الاجتماع كان مثمرا حيث أبدى المسؤول الرياضي تفهما خلال الاجتماع مع الممثلين للمشطوبين، ووعد بالعمل على استرداد حقوق أعضاء الجمعيات العمومية للأندية كافة دون استثناء، والقادسية على وجه الخصوص.