المباراة أقيمت ضمن الاحتفالات بالأعياد الوطنية

يحيى حميدان

خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام نجوم الجالية الفلبينية بنتيجة 89-91 مساء اول من امس في مباراة ودية جمعت الفريقين في صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية وتأتي ضمن الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وتأخر منتخبنا في جميع فترات اللقاء وذلك على النحو التالي: (10-26)، (38-49)، (66-79)، (89-91)، وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من سالم الهزاع وعابر العابر وعماد صقر.

وتولى تدريب منتخب الشباب مدرب النادي العربي خالد القلاف وساعده مدرب نادي الشباب عبدالعزيز القلاف، وقام الجهاز الفني بمنح الفرصة لكل اللاعبين الـ 12 المختارين في القائمة وهم: عادل مديد، سيد عبدالمحسن مرتضى، يوسف العبيدي، جابر سعد، أحمد اشكناني، طلال فرحان، علي صلاح، جاسم راشد، احمد نواف، يوسف عبدالله، ناصر الفريج، وسلطان المطيري.

وعلى الجهة المقابلة، تولى المدرب محمد ابوالعينين تدريب منتخب الجالية الفلبينية.