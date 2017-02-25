أعرب رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية م.دعيج العتيبي عن اعتزازه وتقديره باختياره نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الكويتية المؤقتة خلال الفترة الماضية، مثمنا ثقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي يسعى جاهدا لتطوير الحركة الرياضية في الكويت.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: إنه وبعد انتهاء فترة عمل اللجنة الأولمبية المؤقتة التي كانت محددة بستة أشهر «فإنني اعتذر عن عدم الاستمرار في المشاركة بعضوية اللجنة خلال الفترة المقبلة لاعتبارات خاصة».

وأضاف العتيبي: «حاولنا خلال تقلدنا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية العمل بكل جد لتفعيل النشاط المحلي وتعزير مشاركة الشباب الكويتي حيث تم ولأول مرة في الكويت تنظيم يوم الكويت الرياضي في ديسمبر الماضي تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود وبمشاركة 25 اتحادا وهيئة رياضية محلية وقد لقي هذا النشاط نجاحا باهرا على المستوى الشبابي»، وبين انه تمت أيضا متابعة الجوانب الإدارية الخاصة بالإيقاف الرياضي خلال الستة أشهر الماضية من اجل إيجاد الحلول المناسبة وتطوير والارتقاء بالعمل في المجال الرياضي والشبابي.

في غضون ذلك، تتجه النية لدى الهيئة العامة للرياضة نحو التجديد لمجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية واتحادات كرة القدم، كرة السلة، الجودو، والسباحة، المعينة لمدة 3 أشهر جديدة بعد انتهاء المدة السابقة والتي كانت 6 أشهر.