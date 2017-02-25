أحمد السلامي

باشرت الهيئة العامة للرياضة إجراءات التحقيق في حادثة وفاة لاعب البراعم بنادي خيطان فيصل طلال المطيري وذلك عبر جمع كل الكتب والمراسلات الخاصة في تنظيم دوري كاظمة للبراعم إضافة إلى اللائحة التنظيمية، وذلك بناء على توجيهات مدير عام هيئة الرياضة بالإنابة د.حمود فليطح الذي أعلن بعد انتشار الخبر في وسائل التواصل الاجتماعية عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب التي ترتب عليها الوفاة.

وقامت لجنة التحقيق بالاطلاع على المراسلات التي تمت ما بين إدارة نادي كاظمة والقائمين على اتحاد كرة القدم والاستماع إلى الأطراف المعنية في الأمر، وذلك لتجهيز التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة للنظر فيه واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر.