أحمد السلامي

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع أن ممثلين عن اتحاد كرة القدم سيقومون بعقد اجتماع موسع مع مدير عام هيئة الرياضة بالإنابة د.حمود فليطح يوم الاثنين لبحث عدد من المواضيع التنظيمية التي تخص مسابقات الاتحاد خلال منافسات الموسم الحالي وبكل المراحل السنية إضافة إلى استعراض المقترحات التي سيتم اعتمادها وفي مقدمتها إعادة تأهيل العيادات الطبية في الأندية الرياضية وتوفير الحقيبة الطبية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في العام 2014 الذي طالب بتوفيرها مع كل الفرق والمنتخبات في المشاركات المحلية والخارجية والتي تحتوي على صاعق كهربائي لإنعاش القلب ومادة طبية لحالات بلع اللسان إضافة إلى بقية معدات الإسعافات الأولية على أن تتكفل الهيئة العامة للرياضة بتوفيرها للفرق ويتولى طبيب المنتخب د.عبدالمجيد البناي تدريب الكوادر الطبية للفرق المحلية.