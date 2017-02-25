قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قبول الالتماس المقدم من قبل نادي كاظمة بإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 22 الجاري بالنسبة للاعب ناصر فرج واعتباره كأن لم يكن.

كما قررت اللجنة قبول الالتماس المقدم من قبل نادي الكويت بإلغاء قرارها الصادر بتاريخ 22 الجاري بالنسبة للاعب السيراليوني محمد كمارا واعتباره كأن لم يكن.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت في وقت سابق إيقاف فرج 4 مباريات وكمارا 5 مباريات بسبب المشاجرة التي حدثت بين طرفي نهائي كأس سمو الأمير بعد انتهاء المباراة مباشرة، وبعد التحقق من صور وأشرطة فيديو قدمت من قبل ناديي كاظمة والكويت قررت الانضباط إلغاء عقوبة الإيقاف.