مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني إن فوز العنابي على خيطان 2-1 في مستهل الجولة الـ ١٢ من الدوري يعتبر مستحقا، وأضاف: لا شك أن الظهور في الدوري بعد توقف طويل بهذا المستوى المقنع أمر جيد ويحسب للاعبينا الذين أثبتوا أن التوقف لم يؤثر على الفريق من الناحية الفنية والبدنية.

وتابع: أدينا شوطا أول بشكل ممتاز وسيطرنا على الملعب وتمكنا من التسجيل الذي أراح اللاعبين نفسيا وانعكس على الشوط الثاني، حيث تمكنا من إضافة هدف آخر، مشيرا إلى أن المشوار لايزال طويلا أمام الفريق في البطولة.

وقال: نخوض كل مباراة بحسابات مختلفة وفق المعطيات ولا يشغل تفكيرنا البقاء من عدمه في أي منطقة من مناطق الترتيب العام للفرق، فكل شيء قابل للتغيير في قادم المباريات، لكن المهم هو المحافظة على استعدادنا وطموحنا.