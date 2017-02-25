يحيى حميدان

أفاد مدير فريق الكرة بنادي التضامن فهد دابس بأن الفوز الذي تحقق على برقان بهدفين نظيفين سجلهما يعقوب الطراروة ضمن الجولة الـ 12 من دوري «VIVA»، جاء ليثبت أن «العنيد» عائد لسكة الانتصارات عقب صدمة الخسارة من كاظمة 0-1 في الدور نصف النهائي من كأس الأمير الأسبوع الماضي.

وأضاف دابس لـ «الأنباء» ان الخسارة في نصف نهائي «أغلى الكؤوس» كان من الممكن أن تحد من طموحات الفريق وتجعله يعيش في دوامة الهزائم، ولكن أثبت اللاعبون أنهم على قدر المسؤولية ومن خلفهم الجهازان الفني والإداري الذين عملوا بكل جد واجتهاد لإعادة الفريق الى السكة الصحيحة.

وبين دابس ان أهم ما أسعده هو عودة المصابين ومن ضمنهم الطراروة الذي سجل هدفي التضامن في مرمى برقان، مشيرا الى ان يعقوب سيفيد الجهاز الفني بقيادة المدرب علي مهنا ومساعديه السوري فواز مندو وجمال القبندي ويمنحهم خيارات أوسع في اختيار التشكيلة.

وأوضح مدير فريق التضامن أن الصراع لحجز المراكز الثمانية الأولى المؤهلة الى الدوري الممتاز سيكون في غاية الصعوبة نظرا لوجود عدة فرق تستحق التواجد مع الكبار ومن بينهم «العنيد» الذي سيكون طموحه بالتأكيد حجز أحد هذه المراكز.

تجدر الإشارة الى أن التضامن يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسر الفريق في 4 مباريات.