عبدالعزيز جاسم

أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الجهراء ثامر عناد بأداء لاعبيه أمام العربي رغم الخسارة 2-3، مشيرا إلى أن الجميع توقع ان الجهراء سينهار بعد دخول مرماه هدفين في 8 دقائق إلا أن اللاعبين ردوا سريعا من خلال السيطرة على مجريات الشوط الأول وإضاعة العديد من الفرص ولم نيأس وتمكنا من تقليص النتيجة حتى جاء هدف الأخضر الثالث، ورغم ذلك قلصنا النتيجة قبل النهاية، لافتا إلى أن العودة كانت صعبة لأجواء المباراة لكن بفضل خبرة اللاعبين وتركيزهم ظهرنا بشكل مميز.

وبين عناد أن عودة حمود ملفي وإبراهيم العتيبي وتعافي عبدالرحمن السربل والكرواتي إيفان بيجيك ستعطي الفريق قوة إضافية في قادم المواجهات لأننا بحاجة للنقاط في الوقت الحالي أكثر من الأداء الذي إن جاء مع النقاط فسيكون أمرا مميزا.