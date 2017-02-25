أحمد السلامي

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس بالفوز الذي حققه فريقه أمام اليرموك 2-1 وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس قائلا: حققنا فوزا معنويا ساهم في إعادة الروح إلى الفريق الذي كان بحاجة إلى الدعم المعنوي بنتيجة إيجابية، وقد تمكنا من بلوغ الهدف المنشود، حيث اعتمد الجهاز الفني فكرة إعداد الفريق في بطولة كأس الأمير ليكون مستعدا لبطولة الدوري، وقد حصدنا أولى ثمرات هذا الإعداد فعليا في المباراة حيث نتطلع إلى مواصلة المشوار بثبات واتزان.

وقال: الفريق يمتلك 10 نقاط في جعبته حاليا، ونسعى إلى زيادة محصلتنا خلال المباريات القادمة وهي من ضمن المهام التي نتطلع إلى بلوغها، إذ نمتلك فريقا يضم عناصر شابة واعدة ينتظرها مستقبل كبير باتت تكتسب المزيد من الخبرات عبر الاحتكاك مع لاعبي الفرق المحلية الذين يفوقونهم في العمر والخبرة، وسنواصل اهتمامنا بهم وتوفير كل احتياجاتهم بقصد المحافظة على التشكيلة الحالية ليكونوا نواة المستقبل لفريق الفحيحيل.

وأضاف: المباراة شهدت عودة مهاجمنا سالم الهاجري الذي أجرى مؤخرا عملية جراحية لعضلات البطن في مستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة تكللت بالنجاح ودخل المباراة بمعنويات عالية إضافة إلى لاعبنا فهد زويد الذي تعرض للإصابة مجددا واضطررنا إلى تغييره، حيث سيتم الكشف عليه طبيا لعلاجه.