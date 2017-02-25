عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الصليبخات أحمد عبدالكريم ان فريقه استحق الفوز على القادسية 2-1 في الدوري بعد أن قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير، مشيرا إلى أن لاعبي الصليبخات قدموا مستوى لافتا طوال شوطي المواجهة وغير صحيح ما «يشاع» عن أن الأصفر لم يكن حاضرا في المباراة، بل بالعكس حاول كثيرا طوال شوطي المباراة تحقيق الفوز أو التعادل وظهر لاعبوه بروح قتالية عالية، لافتا الى ان جميع الفرق تمر بظروف إدارية وفنية ولكن هذا الأمر لا ينعكس على روح وأداء اللاعبين، لذا يجب أن نعطي لاعبي الصليبخات حقهم في المستوى الذي ظهروا به.

وقال عبدالكريم: كنــا الطرف الأفضل في الشوط الأول وبعد تسجـيل الهـــدف الثاني في منتصف الشوط الثاني سيطر القادسية على زمام المباراة، وهو أمر طبيعي من أجل تسجيل التعادل لكن تماسك الفريق وتركيزهم العالي ساهم في الخروج بنقاط المباراة.

وبين عبدالكريم أن فريقه استعاد خدمات المصاب مشعل ذياب والذي شارك في الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن صفوف الفريق ستكون مكتملة قبل مواجهة السالمية في الجولة الـ 13 من الدوري الخميس المقبل.

لافتاً إلى ان المحترف السوري أحمد قدور سينضم لتدريبات الفريق اليوم.