عبدالعزيز جاسم

لم تمض على خسارة القادسية من الصليبخات 1-2 أول من امس في الدوري سوى ساعات معدودة حتى تقدم الجهاز الإداري للفريق الأول باستقالة جماعية وهم مدير الفريق عبدالله الحقان والإداري شاكر الشطي والمنسق الإعلامي زياد الشطي وسبقهم نائب رئيس الكرة محمد بنيان وبالتالي لم يبق في جهاز الكرة سوى مدير الكرة سعود بوحمد الذي دعا الجهاز الإداري الى العدول عن استقالته والعودة للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم يجتمع مع محمد بنيان في وقت سابق وأن تدريبات الفريق لا يوجد فيها سوى 7 لاعبين.

وقال بوحمد إن مدافع الفريق مساعد ندا خذلهم لعدم حضور المباراة، حيث سبق أن أعلن ندا على «تويتر» أنه لن يعود للفريق في حال عدم عودة عمل الرجال الحقيقيين وأنه منقطع عن التدريبات منذ اسبوع بسبب تخبطات مجلس الإدارة «على حد قوله».

وأضاف بوحمد أنه سيرفع تقريرا لمجلس الإدارة ضد ندا من أجل اتخاذ اللازم.

وعلمت «الأنباء» ان مدرب الفريق الكرواتي داليبور ستاركفيتش قد يرحل في قادم الأيام سواء بالإقالة أو الاستقالة بعد أي إخفاق سواء بالتعادل أوالخسارة بالدوري الذي يبدو أنه بات بعيدا عن متناول حامل اللقب بسبب الظروف التي يمر بها وكذلك فارق النقاط الذي قد يصل إلى 8 نقاط في حال فوز الكويت على الشباب غدا الأحد.