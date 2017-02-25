مبارك الخالدي

جدد المدرب الصربي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ميودراغ يزييتش الثقة بحارس مرماه عبدالحميد القلاف، وقال ميودراغ عقب فوز الأخضر على الجهراء ٣-٢ في الجولة الـ ١٢ للدوري ان القلاف أدى مباراة كبيرة خصوصا في الشوط الأول، حيث منح بفدائيته وتصديه لبعض الكرات الصعبة الثقة للفريق، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يلوم القلاف على الهدفين اللذين دخلا مرماه.

ورفض ميودراغ الحديث عن وضع الثلاث نقاط محل الصراع بين العربي واتحاد الكره، وقال لقد كان مجلس إدارة النادي العربي شفافا وواضحا مع الجهاز الفني والإداري وطلب عدم التفكير في الجوانب الإدارية والتركيز فقط داخل الملعب في المباريات والتدريبات وهذا الأمر انعكس بالإيجاب على اللاعبين.

وأضاف: لعبنا مباراة جيدة أمام فريق جدير بالاحترام حيث تفوق الجهراء على نفسه في الشوط الثاني وأدى مباراة كبيرة، لكننا تمكنا من حسم الأمور لمصلحتنا بفضل الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال فتره التوقف استعدادا للمباراة، مشيرا إلى أن الأخضر بات يلامس الاستقرار على التشكيل بتوافر اكثر من لاعب في كل المراكز الأمر الذي يبعث على الارتياح في الجهاز الفني.

إلى ذلك، يعود الأخضر إلى التدريبات اليوم استعدادا لخوض المواجهات المقبلة في الدوري.