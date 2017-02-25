عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في خيطان أنور يعقوب أن فريقه يعاني كثيرا من الغيابات والإصابات ما يساهم في تراجع نتائج الفريق والتي كان آخرها الخسارة من النصر 1-2، مشيرا إلى أن فريقه قدم مستوى مميزا خصوصا في الشوط الثاني لكن النتيجة لم تنصفه.

وبين يعقوب أن هناك 7 لاعبين مهمين في الفريق لم تمكنوا من المشاركة وهم: طلال الأنصاري الغائب عن التدريبات بسبب عدم تسلمه لرواتب الاحتراف الجزئي بسبب قانون الهيئة الجديد، وحمد الحساوي لظروف خاصة، ويوسف مطر الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة بغضروف الركبة ويحتاج لعملية جراحية، والبرازيلي ألتون أليماو الذي يعاني من كدمة في الركبة، ومساعد الفوزان وعبدالله عشوان وأحمد سمير الذين يحتاجون ليومين من أجل العودة وتعافيهم من الإصابة.

وأشار يعقوب من الصعب مواصلة المشوار بقوة في الدوري في ظل الظروف الحالية إلا ان إصرار اللاعبين مع تكاتف الجهازين الإداري والفني قد يمنحنا قوة إضافية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.