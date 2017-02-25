أحرز الفارس راكان الحساوي المركز الاول في منافسات اليوم الاول لبطولة سيف امير قطر الدولية لقفز الحواجز على ارتفاع 120 سم بعد انهاء مضمار الحواجز على جواده (دينفر) بدون اخطاء بزمن قدره 23.85 ثانية.

وحقق الحساوي المركز الاول والميدالية الذهبية بعد منافسة مع الفارس القطري محمد المري الذي حل ثانيا على الجواد (قولدن) بزمن 24.90 ثانية، فيما حل الفارس السعودي عبدالله ابا الخيل ثالثا على الجواد (شاريل 2) بزمن 24.94 ثانية.

وتمكنت الفارسة لطيفة العثمان من احراز المركز الخامس على الجواد (كجازو ملوكي) بزمن 24.96 ثانية بعد ان حقق الفارس السعودي بندر بن محفوز المركز الرابع على الجواد (يورتي) بزمن قدره 24.94 ثانية.

وأعرب الحساوي في تصريح لـ «كونا» عن سعادته بهذا الانجاز المتميز خلال اليوم الاول من البطولة، متمنيا التوفيق للفرسان الكويتيين المشاركين بالبطولة في الايام المقبلة.

وأهدى الحساوي هذا الانجاز وتحقيق المركز الاول الذي يضاف الى انجازات الفروسية الكويتية للقيادة السياسية والحكومة الكويتية والشعب الكويتي بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وتقدم بالشكر الى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالانابة خالد الروضان والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود الفليطح على دعمهم الدائم لرياضة الفروسية وجهودهم المبذولة لإنجاح المشاركة الكويتية في هذه البطولة.

وتشهد البطولة التي ينظمها الاتحاد القطري للفروسية اقامة 13 مباراة تقسم على ثلاثة ايام من بينها ست مباريات من فئة خمس نجوم تقام على ارتفاعات من 140 سم وحتى 160 سم وهو الارتفاع الاولمبي الاعلى في البطولة.

وتضم المشاركة الكويتية في البطولة اضافة الى الحساوي والعثمان كلا من الفرسان لجين العيسى وابرار المسلم وعائشة القعود وعلي الخرافي.