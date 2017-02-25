استطاع نادي المعاقين التربع على قمة ترتيب الفرق في منافسات بطولة غرب آسيا البارالمبية والتي تقام في مدينة خورفكان الإماراتية.

وقال نائب رئيس النادي ناصر العجمي في تصريح لـ «كونا» ان الفريق توج الأعياد الوطنية التي تعيشها الكويت بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه بعد ان حصد 8 ميداليات ذهبية و8 فضية إضافة إلى 6 ميداليات برونزية.

وأضاف العجمي ان الفريق يهدي هذا الإنجاز الى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي «ومما يسعدنا ان هذا الإنجاز تزامن مع الأعياد الوطنية فضاعف من فرحتنا به».

وأوضح انه في نهاية اليوم الثالث من البطولة حقق اللاعب عبدالله الصالح ذهبية رمي الجلة وحقق زميله محمد بن جبل الميدالية الفضية في نفس المسابقة.

وذكر العجمي ان برونزية رمي القرص كانت من نصيب عبدالله بولند، مؤكدا ان جميع أعضاء فريق النادي بذلوا جهودا كبيرة في هذه البطولة ما أسفر عن تصدرهم للترتيب العام للفرق المشاركة من 12 دولة.

وأشاد بالمستوى الرائع الذي أظهره أبطال الكويت من ذوي الإعاقة، متمنيا لهم المزيد من النجاح في البطولات المقبلة من أجل رفع اسم وطننا الغالي عاليا في مثل هذه المنافسات الرياضية الإقليمية والعالمية.