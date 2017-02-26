مبارك الخالدي

واصل فريق التضامن لتحت 19 سنة لكرة القدم صدارته لدوري الشباب بعد أن اكتسح الشباب 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس، ليرفع رصيده الى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

وبهذا الفوز تمسك التضامن بصدارته للفرق عبر تحقيق الفوز في 14 مباراة وتعادل مرة وخسر مثلها.

وعلى ستاد مبارك العيار، واصل العربي مطاردته للمتصدر بعد ان تمكن من الفوز على الجهراء 4-1 ليرفع «الأخضر» رصيده الى النقطة الـ 42، فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 25 نقطة.

وحقق الكويت فوزا ثمينا على كاظمة 3-2 ليصبح رصيده 35 نقطة وتجمد رصيد الخاسر عند 21 نقطة.