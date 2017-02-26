حقق الجواد «قابي» لإسطبل السيحان، كأس الشوط السادس (الرئيسي) قروب 3 على مسافة 1400م في مهرجان العيد الوطني ويوم التحرير بفروسية الفروانية ضمن الاجتماع الثامن عشر، والذي أقيم على مضمار الشيخ احمد الجابر، فيما حل ثانيا «لعيناك» لإسطبل أبناء الزمانان وجاء ثالثا «اعزاز» لإسطبل المحارب.

وعقب السباق، قام رئيس مجلس إدارة فروسية الفروانية مبارك الديحاني ورعاة مهرجان العيد الوطني ويوم التحرير رجل الاعمال نايف الغيام ود.مشعل الغانم، بتتويج اسطبل السيحان بكأس المركز الاول.

وفي بقية الأشواط، حل «مختار» لإسطبل الصنوين أولا بالشوط الاول كلاس 4 عربيات على مسافة 1600م والثاني «اخو منيرة» لأبناء الزمانان والثالث «العاصفة» لإسطبل المطلاع.

أما الشوط الثاني، كلاس 4 على مسافة 1000م جاء أولا «اركد» لإسطبل السيحان والثاني «عبطاء» لإسطبل الجنفاوي والثالث «مشوش» لإسطبل المؤسس.

وفي الشوط الثالث، كلاس 3 على مسافة 2400م حقق الأول «صايل» لإسطبل الشلاحي وجاء ثانيا «الامام» لإسطبل القني وحل ثالثا «الحريري» لإسطبل الحمود.

وحقق لقب الشوط الرابع، كلاس 2 بمسافة 1200م «سفيان» لإسطبل مناحي القني وجاء ثانيا «سعد الخير» لإسطبل العضيلة والثالث «جبار» لإسطبل الشلاحي.

وفي الشوط الخامس، كلاس 1 بمسافة 1800م حل اولا «ترحال» لإسطبل الفرماوي والثاني «ميراج» لإسطبل البتال والثالث «درعاوي» لإسطبل الشلاحي.

من جانبه، تقدم الديحاني لمقام سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير لبلدنا الحبيب الكويت.

كما شكر رعاة مهرجان العيد الوطني ويوم التحرير الغيام والغانم، وبارك للاسطبلات الفائزة، متمنيا التوفيق للبقية.