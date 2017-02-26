أحمد السلامي

أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان طالب العتيبي ارتياحه من المستوى العام لفريقه في مباراته الأخيرة أمام التضامن والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين قائلا: قدموا اللاعبين شوط أول مميز من الناحية الفنية وتمكنوا من تشكيل خطورة واضحة على مرمى التضامن في عدد من الفرص التي لم يكتب لها النجاح وتمكن الفريق من فرض أسلوبه داخل المستطيل الأخضر فعليا، وهذا ما كنا نتطلع إليه من خلال خطة العمل التي تصب في خانة تطوير الأداء الفني.

وأضاف: أما الشوط الثاني فقد واصل الفريق تقديم مستويات فنية جيدة مع تراجع ملحوظ في أداءه بصورة تدريجية، وذلك نظرا لتراجع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وهو ما أثر على الأداء خلال الثلث الأخير من عمر المباراة، وهذا أمر طبيعي يحدث في معظم الفرق المحلية وذلك نظرا لطبيعة الحياة الاجتماعية التي لا تلتفت إلى العادات الغذائية المناسبة التي تضمن للرياضي مواصلة مشواره خلال المباراة بذات المستوى الفني.



وقال: رصدنا خلال المباراة الأخيرة تجانس لاعبي الفريق مع بعضهم الآخر وتفاهم كل الخطوط وترابطها ودقتهم في نقل الكرة وهو ما يثبت أن الخطة المرصودة لتطوير مستوى أداء الفريق بدأت فعليا بحصد ثمارها بغض النظر عن النتيجة التي تأتي في الدرجة الثانية، وهذا لا يعني أننا نشارك من أجل المشاركة، بل نحن نشارك بحثا عن الأداء والنتيجة في آن واحد إلا أن ما يهمنا هو التطور الفني الذي نعتبره الإنجاز الحقيقي خلال منافسات الموسم الجاري.



وأشار العتيبي إلى أن الإدارة قامت بتسجيل 30 لاعبا في سجلات الفريق، إلا أن الاستمرارية تتطلب من اللاعبين أن يثبتوا وجودهم ويستمروا في تقديم العروض الفنية التي ترتقي إلى مستوى التطلعات، حيث إننا نتوقع أن يتم إجراء عملية تصفية بعد نهاية الموسم الجاري إذ سيتم استبعاد اللاعبين الذين لم يتمكنوا من المساهمة الفعلية في تطوير أداء الفريق واستبدالهم بلاعبين آخرين قادرين على تنفيذ الخطة التي تنص على أن يضع الفريق لنفسه بصمة مع الكبار.



ولفت إلى أن الفريق يباشر اليوم تدريباته على ملعب نادي الشباب القديم بعد انقضاء فترة الراحة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني عقب نهاية لقاء التضامن، وذلك استعدادا للمواجهة القادمة أمام الجهراء ضمن منافسات بطولة دوري VIVA لكرة القدم والتي يعمل الجهاز الفني على إعداد الفريق لها بصورة جيدة، مؤكدا في الوقت ذاته اكتمال صفوف فريقه وعدم وجود إصابات أو غيابات.