ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم الجولة الـ 12 من دوري «VIVA» لكرة القدم بلقاءين يجمعان الكويت المتصدر (٢٨ نقطة) مع الشباب (٩ نقاط) على ملعب نادي الشباب، وكاظمة (١٩) مع الساحل (١١) على ملعب الصداقة والسلام.

«الابيض» يدخل اليوم بنفس مفتوحة بعد ان حقق في الاسبوع الماضي لقب كأس سمو الأمير وتبعه (٣ نقاط ) عادت اليه من العربي بعد شد وجذب من القرارات، ويبحث الكويت عن تحقيق انجاز لم يسبقه إليه أحد وهو تحقيق رباعية البطولات بعد أن حقق السوبر وكأسي سمو الأمير وسمو ولي العهد وأصبح قريبا من لقب الدوري بعد ان اكتملت مقومات الفوز بفضل الدعم الكبير الذي يتمتع به الفريق.

ويستند مدرب «الأبيض» محمد عبدالله الى عناصر مؤهلة للعب في كل الظروف حيث يوجد في صفوفه لاعبون على قدر من الكفاءة، ويتبع المدرب مع لاعبيه أسلوب السهل الممتنع في الهجوم والصلابة في الدفاع، ورغم ان الفارق لصالح الابيض في مواجهة اليوم إلا ان الحذر مطلوب في مثل هذه المباريات.

ومن المتوقع ان يجري المدرب عبدالله تغييرا في بعض المراكز لكنه لن يستغني عن عناصر مثل حسين حاكم وفهد الهاجري وسامي الصانع وفهد العنزي والسوري فراس الخطيب.

أما الشباب فهو بعيد عن المنافسة على المراكز المتقدمة فلا يوجد ما يخسره لذلك سيلعب بلا ضغوط ويبحث لاعبوه عن إحراج أبطال الكأس وتحسين مركزهم والابتعاد عن المراكز المؤخرة.

كاظمة يستضيف الساحل

وفي المباراة الثانية، يلعب كاظمة مباراة اليوم بعد مجهود شاق قام به في المباراة النهائية أمام الكويت، وقدم «البرتقالي» عرضا جيدا أمام خصم عنيد، ووضح ان هجومه أفضل من دفاعه لذلك فإن المدرب الروماني فلورين ماتروك مطالب بأن يرمم دفاعه بلاعبين يجيدون التغطية ومراقبة الخصم حيث يفتقد خط الدفاع الى قائد يوجه اللاعبين رغم الجهود الي يقوم بها البرازيلي ليما وناصر الوهيب وفيصل دشتي.

ويستحق مدرب كاظمة ماتروك الاشادة في الموسم الحالي بعد ان قدم مستويات جيدة وخصوصا في كأس سمو الأمير وتصدر مجموعته عن جدارة، ويبحث اليوم عن الفوز للاقتراب من مراكز المقدمة، فيما يبحث الساحل عن نقاط المباراة بعد تذبذب في مستواه وفقدان نقاط في الجولات السابقة، وتضم صفوف الساحل عناصر شابة تسعى لخدمة الفريق.