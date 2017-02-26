وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة اسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتسميتهم «10من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام، وجاءت كالآتي:
المدرب: محمد عبدالمعطي (القرين)
في حراسة المرمى: أحمد الفرحان (الكويت)
الظهير الأيسر: عبدالله الغربللي (الكويت)
صانع الألعاب: بخيت جميل (القرين)
الظهير الأيمن: حسن مدن (القرين)
الجناح الأيسر: عبدالعزيز عدنان (الكويت)
الدائرة: وليد القلاف (العربي)
الجناح الأيمن: علي البلوشي (السالمية)
أفضل طاقم تحكيمي: هاني ابل ـ ثامر اشكنوني