أحمد السلامي
وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة وفد فريق الصالات بنادي الكويت حيث يقيم معسكرا تدريبيا لعدة أيام يخوض خلالها عددا من المباريات التجريبية مع فرق قطرية استعدادا لاستئناف منافسات بطولة الدوري.
وتتطلع إدارة نادي الكويت إلى إعداد وتجهيز اللاعبين وفق أعلى الإمكانيات المتاحة بهدف تطوير مستوى أداء الفريق وتمكينه من الظهور بالمستوى الفني المتوقع له والمنافسة على لقب الدوري الذي تمني الإدارة نفسها في الظفر به للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها قبل 7 سنوات.
ويحتل الكويت المركز الثالث في منافسات بطولة دوري الصالات بواقع 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كاظمة متصدر البطولة ووصيفه السالمية.