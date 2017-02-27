أحمد السلامي

باشر المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة مهامه رسميا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية وبحضور مساعده سلمان السربل خلفا للمدرب الوطني محمد دهيليس الذي قدم استقالته بمعية مساعده بداح الهاجري وذلك بعد النتائج المتواضعة التي قدمها الفريق في الموسم الحالي حيث خرج خالي الوفاض من كأس ولي العهد وكأس الأمير، كما أن الفريق يقف في المركز السادس في الدوري برصيد 18 نقطة.

وقاد حماده التدريب الأول لفريقه على ملعب السالمية الذي سبقه اجتماع مع اللاعبين حثهم فيه على ضرورة نسيان الماضي والتفكير جديا في المستقبل والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين مركز الفريق في بطولة الدوري التي تحتاج إلى جهد كبير من اللاعبين الذين يؤمن بقدرتهم على تحقيق العلامة الكاملة والعودة إلى جادة الطريق.

وطالب حمادة اللاعبين بضرورة التركيز في الحصص التدريبية اليومية والالتزام بالتوجيهات لبدء المرحلة الفعلية من الإعداد لمواجهة الصليبخات في اللقاء المرتقب ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دوري VIVA لكرة القدم.

ويتطلع حمادة إلى تحقيق نقلة نوعية في صفوف السالمية عبر تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمباريات القادمة وإبعادهم عن الضغوطات النفسية والإعلامية لضمان تحسين مستوى أدائهم داخل المستطيل الأخضر لضمان حصد المزيد من النقاط في بطولة الدوري لتحسين مركز الفريق وعودته إلى موقعه الطبيعي.

الجدير ذكره أن المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة سبق له أن قاد السالمية في فترة سابقة كما عمل مدربا في القادسية والكويت واختير مؤخرا من قبل اللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم لقيادة المنتخب الأولمبي.