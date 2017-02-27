سجل الفارس علي الخرافي في ختام بطولة سيف امير قطر الدولية لقفز الحواجز انجازا جديدا للفروسية الكويتية بعد تمكنه من التأهل لالعاب الفروسية العالمية بالولايات المتحدة الأميركية 2018.

واستطاع الخرافي التأهل لالعاب الفروسية العالمية التي تقام كل اربع سنوات كأول فارس كويتي يتأهل لهذه البطولة العالمية بعد اجتيازه جولة شوط حواجز 160 سم على جواده (شاريل) بأربعة اخطاء.

واعرب الخرافي في تصريح لـ(كونا) عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز الاول من نوعه والذي يضاف للنتائج المتميزة لرياضة الفروسية الكويتية في المشاركات الخارجية مبينا ان «سعادته لا توصف في هذا اليوم الذي يتصادف مع الاعياد الوطنية».

وقال: ان هذا الانجاز تحقق بفضل دعم وتشجيع القائمين على رياضة الفروسية وتسخير جميع الامكانات لفرسان الكويت للمشاركة في هذه البطولة التي شهدت مشاركة واسعة من افضل الفرسان على مستوى العالم.

وأهدى الخرافي هذه الانجاز والتأهل للبطولة العالمية للقيادة السياسية والحكومة الكويتية والشعب الكويتي والذي تزامن مع الاحتفال بالاعياد الوطنية مؤكدا اصراره على مواصلة الجهد لتحقيق الانجازات لرياضة الفروسية الكويتية.

وتقدم بالشكر الى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود الفليطح على دعمهم الدائم لرياضة الفروسية وجهودهم المبذولة لانجاح المشاركة الكويتية في هذه البطولة.

وفي سياق متصل احرز الفارس راكان الحساوي المركز الاول في منافسات اليوم الاخير لبطولة سيف امير قطر الدولية لقفز الحواجز على ارتفاع 145 سم بعد انهاء مضمار الحواجز على جواده (دينيس) بدون اخطاء بزمن قدره 34.83 ثانية.

وفي منافسات 135 سم حواجز تمكنت الفارسة لطيفة العثمان من احراز المركز الثاني على الجواد (كجازو ملوكي) بزمن 60.88 ثانية بعد ان حقق الفارس السعودي سعد العجمي المركز الاول على الجواد (اليكس لودينس) بزمن قدره 60.21 ثانية فيما جاء السعودي عبدالله الغامدي ثالثا على الجواد (دقيراد) بزمن 62.23 ثانية.