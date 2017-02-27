حقق المتسابق مسير بوشيبة المركز الأول في منافسات الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط لـ«الدريفت» التي شهدت مشاركة ابرز المتسابقين على المستوى الإقليمي والعالمي.

واحرز بوشيبة المركز الأول بعد عدة مواجهات شهدت منافسة قوية وتغلب فيها على المتسابق السعودي خالد الزايد والأردني احمد دحام والإماراتي الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان والقطري محمد الخياط في الجولة النهائية.

واعرب بوشيبة في تصريح لـ«كونا» عن سعادته بهذا الإنجار وتحقيق المركز الاول في البطولة التي شهدت منافسة وقوة وسط مشاركة نخبة المتسابقين من أنحاء المنطقة والعالم ضمت أكثر من 16 متسابقا.

واوضح ان طبيعة السباق تستلزم جهودا مستمرة ولاسيما انه يقام على مراحل متعددة للوصول الى النهاية، مؤكدا انه كان عازما على تحقيق المركز الاول والصعود الى منصات التتويج ورفع علم الكويت عاليا.

وأهدى هذا الانجاز الذي يتصادف مع الاعياد الوطنية للقيادة السياسية والحكومة الكويتية والشعب الكويتي والجماهير التي حرصت على متابعته وتشجيعه خلال مراحل البطولة.

وعبر عن شكره نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية وفريق (دراغ 965) برئاسة الشيخ محمد خالد الجراح على دعمه وتشجيعه المتواصل للمشاركة في هذه البطولة وتحقيق الانجاز للرياضة الكويتية.