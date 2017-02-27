برعاية الهيئة العامة للرياضة وبحضور جماهير غفيرة تتقدمهم سعاد حاكم مديرة إدارة الهيئات الرياضية والأندية التي نابت عن نائب المدير العام د.حمود فليطح وإياد المطوع عضو مجلس ادارة نادي الصيد والمدير العام خالد الطيار، اختتمت بنجاح كبير بطولة نادي الصيد والفروسية لقفز الحواجز التي شهدت تطورا كبيرا في مستوى الفرسان والفارسات والتنظيم والإدارة للارتفاعات المختلفة.

ونجحت الفارسة الرائعة والذكية نورا القعود في اقتناص الجائزة الكبرى للبطولة التي جرت على ارتفاع ١٤٠سم دون اخطاء بعد جولتين، وأكدت نورا ذكائها للمرة الثانية في التعامل مع الحواجز في الأوقات الحرجة وجاء الفارس يوسف الصباح في المركز الثاني والفارسة آلاء السلطان في المركز الثالث والفارس عبدالله الروضان في المركز الرابع، وقامت سعاد حاكم بتقديم الكأس والميداليات والجوائز الى الفائزين.

وأعربت عن سعادتها بنجاح البطولة التي تزامنت مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وأشادت بالتنظيم والإدارة للبطولة وتفوق الفارسات في البطولة مما يؤكد قدرة الفارسات على منافسة الفرسان والتفوق في رياضة القفز، وشكرت أسرة نادي الصيد والفروسية على الجهود المبذولة لانجاح البطولات والأنشطة.

واكدت حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم كل الأنشطة وصقل المواهب ورعايتهم من أجل خدمة الكويت في المحافل الرياضية المختلفة وهنأت الكويت وأهلها بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.