أشاد دعيج العتيبي رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي والعربي للرماية بإحراز الرامي عاطف الدوسري ذهبية كأس العالم في رماية البندقية 10 امتار هوائي في بطولة كأس العالم للرماية التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة بالعين.

وهنأ العتيبي بهذه المناسبة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على الإنجاز العالمي الذي حققه الرامي البطل عاطف الدوسري، وهنأ أيضا، رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري وأعضاء مجلس إدارة النادي والشعب الكويتي الكريم بهذا الإنجاز والميدالية الذهبية والتي تتزامن مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وأكد العتيبي أن نادي الرماية يتشرف بالتعاون المثمر مع نادي المعاقين لتوفير كل الإمكانات بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية لأبطال الرماية المعاقين للتدريب.

ختام بطولة رماية السبورتنغ

اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بطولة رماية السبورتنغ الثانية (الصيد التشبيهي)، بحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية، وعضو الاتحاد الدولي لرماية السبورتنغ م.دعيج العتيبي وم.حسام الرومي عضو مجلس إدارة نادي الرماية.

وفي كلمته، قدم العتيبي التهنئة لصاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن تديم الأفراح وتنعم الكويت دار أمن وأمان.

كما تقدم بالشكر إلى المشاركين في البطولة، مؤكدا استمرار بطولات السبورتنغ على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد للرماية في المستقبل وسيكون لها اهتمام اكبر من قبل مجلس إدارة نادي الرماية لجذب الشباب الكويتي المهتم بهذه الرياضة.

وأوضح أن رماية السبورتنغ تخضع هذا، وجاءت نتائج البطولة كالتالي: المركز الأول الرامي جاسم الريحان، وفي المركز الثاني الرامي منصور الرشيدي، وفي المركز الثالث الرامي طلال الرشيدي، وفي المركز الرابع الرامي سعود الرشيدي، وفي المركز الخامس الرامي فهد لافي المطيري، وفي المركز السادس الرامي محمد نايف الديحاني.