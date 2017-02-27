مبارك الخالدي

يواصل الفريق الأول لكره القدم بالنادي العربي تدريباته المكثفة استعدادا لمواجهة فريق كاظمة الخميس المقبل ضمن الجولة الـ 13 للدوري، وقاد الصربي ميودراغ يزيتش تدريبات الأخضر مساء امس الاول بحضور كل اللاعبين وتميزت الحصة التدريبية بارتفاع الروح المعنوية للاعبين وارتفاع حدة التنافس فيما بينهم لإقناع الجهاز الفني بأحقية كل منهم في التواجد امام البرتقالي، وهي المباراة الاهم للفريق خلال المرحلة الحالية، اذ ان الفوز فيها يقوي آمال الأخضر في المنافسة على لقب البطولة.

وخصص ميودراغ جزءا من التمرين المسائي ليوم امس للتمرين على الطرق المختلفة لتنفيذ الركلات الحرة القريبة من خط الـ 18، من زوايا مختلفة في اشارة على ادراك الجهاز الفني لإهمية الركلات الحرة كأحد الحلول المتاحة لاستثمار الفرص السانحة للفريق.

وتناوب على تنفيذ الركلات علي مقصيد وأمين الشرميطي وعبدالرحمن باني وأحمد ابراهيم.

ومن جانب آخر، تلقى الجهازان الفني والإداري صدمة بإصابة اللعب مبارك النصار الذي تم نقله الى طوارئ مستشفى الاميري، حيث امر الطبيب المعالج بإدخاله بشكل سريع الى غرفة العمليات اذ تواجد مع اللاعب عضو مجلس الإدارة حسين معرفي ونائب رئيس جهاز الكرة حسين عاشور والمنسق الاعلامي مشعل العبكل.

ومن المتوقع، ان يغيب النصار عن صفوف الفريق المرحلة المقبلة، ما يعني ان اللاعب خرج من حسابات ميودراغ التي تتركز على اللاعب الجاهز فنيا وبدنيا.