أحمد السلامي

أعلن عضو لجنة المدربين في اتحاد كرة القدم محمد النمش عن إقامة حلقة نقاشية بعنوان «آلية التدريب في ظل الصعوبات التي تواجه المدرب» غدا الثلاثاء في تمام الساعة 6.30 مساء في قاعة لجنة المدربين بالاتحاد وذلك بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم د.حامد الشيباني ومدير إدارة مراكز الشباب في الهيئة العامة للرياضة د.مساعد الكريباني والمدربين الوطنيين الكبار محمد إبراهيم، محمد كرم، أنور يعقوب، أحمد خلف، أحمد حيدر، راشد البديح، معضد العجمي وآخرين.

وقال: الحلقة النقاشية سيتم من خلالها مناقشة آلية التدريب في ظل الوضع الرياضي الراهن ومناقشة المشكلات التي تواجه المدرب الوطني أثناء التدريب ووضع المدرب في الوقت الراهن إضافة إلى فتح باب الاقتراحات للاستئناس بآراء الحضور لحل المشاكل التي يواجهها المدربون ورفع التوصيات المتفق عليها في الختام للارتقاء بمستوى المهنة.