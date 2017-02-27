اعلن بنك الكويت الدولي أن فريق الخيل والفروسية، الذي يشمله البنك برعايته ويحمل اسم الدولي، حصد مؤخرا مراكز متقدمة في عدد من البطولات المحلية والدولية.



ويضم فريق الفرسان كلا من غازي الجريوي، أحمد المضاحكة، عبدالله حمادة وأحمد الأنصاري.

وقد حصل الفارس غازي الجريوي على المركز الأول في بطولة المرحوم رائد فيصل الدبوس، والمركز الثاني في بطولة الهيئة العامة للشباب والرياضة.



أما على الصعيد الدولي فقد حصل على مراكز متقدمة في بطولة قطر الدولية.



كما حصل الفارس أحمد المضاحكة على المركز الثاني في بطولة الهيئة العامة للشباب والرياضة، والمركز الثالث في بطولة أطياب المرشود، بالإضافة إلى المركز الرابع في بطولة المرحوم رائد فيصل الدبوس.

ومن جانبه حصل الفارس عبدالله حمادة على المركز الرابع في بطولة أطياب المرشود، والمركز الخامس في بطولة المرحوم رائد فيصل الدبوس، والمركز الرابع في بطولة الهيئة العامة للشباب والرياضة، إلى جانب فوزه بمركز متقدم في بطولة قطر الدولية.

أما الفارس أحمد الأنصاري فقد احتل المركز الرابع في بطولة الهيئة العامة للشباب والرياضة، والمركز الخامس في بطولة أطياب المرشود، إضافة إلى المركز الخامس في بطولة نادي الصيد والفروسية.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «إن فوز فريق الفرسان الذي يدعمه بنك الكويت الدولي بهذه المراكز المشرفة مصدر فخر كبير لنا، علما أن رعايتنا لهؤلاء الأبطال يأتي في إطار حرصنا على رعاية الشباب وتقديم كل الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى دعمنا للأنشطة الرياضية ومشاركات الرياضيين الموهوبين من شباب الكويت في البطولات المتنوعة سواء كانت محلية أو دولية».

كما أشاد ناجيا بجهود فريق الفرسان والتزامهم التام بالتدريب مما مكنهم من احتلال هذه المراكز المتميزة، متمنيا لهم المزيد من النجاح واحراز مراكز متقدمة في بطولات الموسم القادم، إلى جانب المساهمة في رفع اسم الكويت عاليا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.