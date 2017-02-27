بعد النجاح المتواصل وحصوله على ذهبية بطل أبطال العالم وعدة ميداليات ذهبية أخرى وسيف الشرف لأحسن لاعب بالعالم، أعلن بنك برقان عن تجديد رعايته للبطل الكويتي على الكراسي المتحركة طارق القلاف وتقديم الدعم له في ثلاث بطولات للمبارزة سيشارك بها في الولايات المتحدة خلال عام 2017.

وتعتبر هذه الرعاية الخامسة على التوالي للبطل العالمي الكويتي.

وقال البنك إنه سيقدم الدعم اللازم للبطل القلاف خلال استعداداته للبطولة الأولى التي ستقام في فيلادلفيا في مارس 2017، وبطولة أميركا المفتوحة التي ستقام شهر أكتوبر.



أما البطولة الثالثة فإنها ستقام في أتلانتا خلال ديسمبر 2017.

وفي إطار استعداداته، سيشارك القلاف في معسكرات خارجية، لمدة شهر قبل بداية كل بطولة، انطلاقا من ثقته الكبيرة بقدراته الاستثنائية.

وكجزء من حضوره في المجتمع، يسعى بنك برقان باستمرار إلى دعم قدرات ومواهب الشباب الكويتي، لمساعدتهم في الحصول على التقدير الذي يستحقونه، ورفع العلم الكويتي في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن رعاية بنك برقان لهذه المبادرة تأتي ضمن برنامجه الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» - معا لنكون التغيير، والذي يسلط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية من خلال المساهمة في المبادرات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية.

ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ بنك برقان كمؤسسة مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع الكويتي.