كاظمة والساحل يكتفيان بالتعادل الإيجابي



ناصرالعنزي - يحيى حميدان

عاد الكويت من رحلته الى مدينة الأحمدي بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على صاحب الأرض الشباب بثلاثية نظيفة مساء امس ضمن الجولة الـ 12 من دوري «VIVA» لكرة القدم.وسجل اهداف «الأبيض» كل من عبدالهادي خميس (14) وحسين الحربي (77) واحمد حزام (89). وارتقى الكويت برصيده الى 31 نقطة معززا تواجده في صدارة الترتيب، في حين بقي الشباب على رصيده السابق بـ 9 نقاط في المركز الـ 13.



وبدأ الفريق الكويتاوي بضغط هجومي على مرمى الشباب وهو ما ساعده على افتتاح التسجيل في وقت مبكر اثر عرضية على المقاس وصلت للمهاجم عبدالهادي خميس وحولها برأسه في المرمى الخالي ليسجل الهدف الاول (14).



واحتسب الحكم عمار اشكناني ركلة جزاء لصالح الشباب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد ان لمست الكرة يد مدافع الكويت، المغربي عادل ارحيلي، بيد ان السنغالي عيسى باه سدد الكرة بعيدا عن المرمى ولم يستثمر فرصة تسجيل هدف التعادل.



وفي الشوط الثاني، أضاف «الابيض» هدفين آخرين، حيث عزز البديل حسين الحربي من تقدم فريقه بعد ترويض ممتاز للكرة التي لعبها له الهاجري، واطلقها الحربي قوية في شباك حارس الشباب سلمان ميرزا (77)، وسجل البديل الآخر احمد حزام الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء (89).

العازمي يخطف هدف التعادل

تعادل كاظمة والساحل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما امس على ملعب الصداقة والسلام وأصبح للبرتقالي 20 نقطة وللساحل 12 نقطة في مباراة شهدت إضاعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل.



كان كاظمة الطرف الأفضل خلال الشوطين لكنه لم يتمكن من التسجيل إلا في وقت متأخر من الشوط الأول، وأجرى مدربه ماتروك بعض التغييرات على تشكيلته الأخيرة في نهائي كأس سمو ولي العهد واشرك الحارس نايف العازمي وسلطان صلبوخ وعلي اشكناني وعلي عتيق، وعمد كاظمة على استغلال الأطراف للوصول الى مرمى الخصم ولم تكن كرات لاعبيه دقيقة واخطأت المرمى وتمكن عمر الحبيتر من التقدم بهدف من ضربة رأسية اثر ركلة ركنية (47)، اما الساحل فقد كان يهاجم على المرتدات وظهر لاعبه عبدالمحسن العجمي أنشط لاعبيه في خط الوسط وحاول المهاجم محمد العازمي استغلال بعض الثغرات في دفاع الخصم لكنه وجد صعوبة في ذلك.



وفي الشوط الثاني افرط لاعبو كاظمة في إضاعة الفرص وكأنهم ضمنوا المباراة واهدر عمر الحبيتر فرصتين ثمينتين ومثله فابيانو وسط غضب من مدربهم وصد حارس الساحل نواف المنصور كرات خطرة وساهم في الحفاظ على التعادل وخرج ناصر الوهيب مصابا بعد كرة مشتركة، وتمكن مهاجم الساحل محمد العازمي من خطف هدف التعادل بضربة رأسية جميلة بعدما قفز لكرة ركنية بين المدافعين وادخلها المرمى (78) وقبله اضاع زميله فهد الزعبي كرة ثمينة، وفي الدقائق الأخيرة أضاع لاعب الساحل شبيب الخالدي فرصة خطرة للتسجيل وسدد كرته خارج المرمى.أدار المباراة عبدالله جمالي واجاد في اداراتها وانذر علي اشكناني ومشاري العازمي.

بوحمد: عودة مساعد ندا للتدريبات

قال عضو مجلس إدارة نادي القادسية ورئيس جهاز الكرة ‏سعود بوحمد إن إدارة النادي رفضت استقالة اعضاء الجهاز الاداري للفريق الأول لكرة القدم وتم تجديد الثقة بهم لمصلحة الفريق قائلا «اجتمعت مع الجهاز الاداري واللاعبين وتعاهد الجميع على نسيان الخسارة من الصليبخات بالدوري ١-٢ وبذل قصارى الجهود في المباريات المقبلة».

وأضاف أن المدافع مساعد ندا ‏عاد للتدريبات ومهما اختلفت وجهات النظر ففي النهاية الجميع يجتمع على حب القادسية كما نأمل من جماهيرنا الوفية ان تكون خير داعم للفريق ونبذ اي خلافات، وبإذن الله القادم افضل.