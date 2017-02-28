مبارك الخالدي
يترقب الشارع الرياضي قرارا نهائيا خلال الـ ٤٨ساعة المقبلة بحسم أزمة الـ ٣ نقاط الحائرة بين بقائها ضمن رصيد الكويت أو عودتها مجددا إلى رصيد العربي.
وفي هذا السياق، تلقى مكتب وزير الشباب صباح أمس تظلم مجلس إدارة النادي العربي بشان قرار اللجنة المعينة لإدارة شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية والمتضمن إلغاء قرار لجنة الاستئناف باللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة والذي قضى في محتواه في وقت سابق بقلب نتيجة المباراة التي جمعت فريقي العربي والكويت ضمن الجولة السادسة للدوري لمصلحة العربي ٣-0 وإضافة الثلاث نقاط إلى رصيده.