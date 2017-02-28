كرمت شركة الاتصالات الكويتية «VIVA»، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، منتخب الكويت للمدارس الفائز بالمركز الثالث في كأس «تلفزيون ج» العالمية لكرة القدم التي أقيمت من 5 حتى 12 فبراير 2017 في العاصمة القطرية الدوحة في نسختها الثالثة بمشاركة عشرين منتخبا من مختلف أنحاء العالم.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية «VIVA» م.سلمان البدران بتقديم شهادات تقدير وجوائز لستة عشر لاعبا من منتخب المدارس فضلا عن 4 مدربين، مصرحا بأن «هذا الفوز هو فخر للكويت وشعبها، ومثال لجيلهم من الشباب يحتذون به»، متمنيا لهم المزيد من التفوق والنجاح ورفع اسم الكويت عاليا.

يذكر أن VIVA سباقة دائما في دعم الرياضة والشباب الكويتي، فهي الراعي الرسمي لدوري كرة القدم، وراع لنادي مان يونايتد لكرة القدم منذ عام 2011 ونادي ريال مدريد لكرة القدم منذ عام 2014، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشباب والناشئين في الكويت ليكونوا أكثر قربا من أعرق أندية كرة القدم العالمية عبر أكاديميتي VIVA ريال مدريد وVIVA مان يونايتد، اللتين تضمان مدربين دوليين يعملون على إعداد هؤلاء الشباب إعدادا فنيا على مستوى عال من الحرفية، في مدينتي مانشستر ومدريد كل عام.

واللافت أن ثلاثة لاعبين من منتخب المدارس هم من اللاعبين الذين تخرجوا سابقا في هاتين الأكاديميتين.

ويعتبر «كأس ج» أكبر حدث رياضي عربي للأطفال بمساهمة تلفزيون «ج» الذي يأخذ على عاتقه الاهتمام بالطفل العربي وتنمية مواهبه ومهاراته في جميع المجالات ونظرا لشغف الكبار والصغار بلعبة كرة القدم فإن تلفزيون «ج» ينظم هذه البطولة سنويا بين طلاب المدارس في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، لدعم أواصر الصلة بين الطلاب العرب والأجانب وتعزيز الاهتمام بالرياضة بشكل عام وبلعبة كرة القدم بشكل خاص وتتراوح الفئات العمرية للطلاب الذين سيشاركون في بطولة كأس ج ما بين 11و14 سنة.