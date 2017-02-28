تقيم لجنة المدربين في اتحاد الكرة عند الساعة الـ 6:30 من مساء اليوم حلقة نقاشية بعنوان «آلية التدريب ومشاكلها» في قاعة لجنة المدربين بمقر الاتحاد، وسيحضر المناقشة عدد من المدربين الوطنيين الذين لهم خبرة كبيرة في مجال التدريب وبحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الحوطي ومدير إدارة مراكز الشباب د.مساعد الكريباني.

وقال أمين سر لجنة المدربين خالد أحمد إن الحلقة النقاشية لن تكون الأولى وسيتبعها عدد من الحلقات النقاشية من أجل الوصول لصيغة توافقية ترضي جميع المدربين من اجل العمل بها، حيث يهدف هذا التجمع إلى الاستماع لجميع الآراء فيما يخص المشاكل التي تواجه المدربين في الوقت السابق، كما سيتم تقديم عدد من الاقتراحات فيما يخص آلية وضع عقود المدرب وحمايته في المستقبل.

وأشار أحمد إلى أن المدربين بحاجة لمن يقف معهم ويساندهم لكن عليهم التحرك بأنفسهم أولا خصوصا بعد تشكيل اللجنة التي تنظر للصالح العام في تطويرهم وكرة القدم الكويتية.