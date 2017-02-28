فليطح يطالب البراعم ببذل جهود أكبر في طريق النجومية

حقق فريق أكاديمية الأهلي السعودي لقب بطولة سبورتي العالمية للبراعم لكرة القدم التي أقيمت تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وناب عنه نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح، واختتمت منافساتها مساء أول من امس على ملاعب مجمع «البوليفارد» بمشاركة 16 فريقا مثلت أكاديميات عربية وعالمية وبرعاية من صحيفة «الأنباء».

وجاء فوز الأهلي بالبطولة عقب تغلبه في المباراة النهائية على نظيره من النادي العربي بهدف نظيف جاء عن طريق لاعبه منصور جنبي، فيما حل الجهراء ثالثا وفريق البوليفارد رابعا في البطولة التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة.

وعقب المباراة النهائية، قام د.فليطح ومدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أحمد مدعث بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى والحاصلين على لقب الأفضلية بجوائز البطولة.

بدوره، فقد أشاد د.فليطح من خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل الختامي بعد ترحيبه بجميع الوفود المشاركة وتهنئته للفرق الفائزة بالتنظيم المميز للبطولة، مطالبا اللاعبين البراعم ببذل قصارى جهودهم والانتظام والمواظبة في الطريق الى نجومية المستقبل، فضلا عن اهتمامهم بالجانب الدراسي والتعليمي في المقام الأول، مستذكرا مسيرته كلاعب وتدرجه عبر الفئات السنية الى وصوله الى صفوف منتخبنا الوطني.

وأكد د.فليطح أن الاهتمام بالبراعم والنشء ودعمها تعتبر من أولويات الهيئة العامة للرياضة ليس على مستوى كرة القدم فحسب بل في جميع الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة وفق توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في الكويت.

من ناحيته، فقد عبر رئيس وفد أكاديمية النادي الاهلي السعودي علي العبدالله عن سعادته بإحراز اللقب الذي تحقق وغيره من الانجازات بتضافر جهود وعمل الاجهزة الفنية والادارية والطبية واللاعبين في مختلف فئات أكاديمية النادي الاهلي التي تعمل وفق الاستراتيجية التي رسمها مؤسسها وداعمها الرئيسي رئيس النادي الاهلي الفخري صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي لا تفي الكلمات بحقه نظير ما يقدم من اهتمام ودعم متواصلين سواء للنادي الاهلي وأكاديميته الرائدة بشكل خاص والرياضة السعودية التي يعد أحد رموزها بشكل عام، شاكرا اللجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم ومهنئا الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير.

من جهته، فقد شكر مدعث الوزير الروضان على رعايته للبطولة كما شكر الهيئة العامة للرياضة على الدعم وجميع الرعاة وكذلك اللجان العاملة على كل المجهودات التي أسهمت في نجاح البطولة.



وعلى صعيد جوائز الأفضل في البطولة، فقد حصل لاعب أكاديمية أهلي جدة ماجد محمد على جائزة أفضل لاعب وعلي عبدالعزيز من نادي صيدون اللبناني على افضل حارس وطيب ليجي من اكاديمية تشامبيز البحرين على هداف البطولة وفهد المسعود من اكاديمية انتر ميلان السعودية على افضل مدرب ومحمد الشهري من أكاديمية الاهلي على افضل إداري فيما حصل فريق اكاديمية بوليفارد على جائز الفريق المثالي في البطولة.