عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الساحل عبدالرحمن العتيبي أن التعادل مع كاظمة في الدوري 1-1 سيكون له دور كبير في رفع معنويات اللاعبين قبل مواجهة النصر غدا في الجولة الـ 13 من الدوري، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى جيدا وظهروا بروح قتالية مميزة طوال شوطي المباراة رغم قوة المنافس، لافتا إلى أن البرتقالي لا يتأثر بالغيابات فهو يمتلك صفين، وخير دليل الأسماء المتواجدة في المواجهة، كما انهم يمتلكون 4 محترفين داخل الملعب.

وبين العتيبي أنه يحاول كثيرا العمل على تعديل النظام الدفاعي للفريق والذي يتذبذب مستواه من مباراة لأخرى بسبب الغيابات الكبيرة التي تطرأ على الفريق من فترة لأخرى ما يتسبب في عدم الاستقرار، مشيرا إلى أنه أشرك عددا من اللاعبين الشباب في مواجهة كاظمة والذين ظهروا بمستوى مميز، ما يعطينا أريحية في إشراكهم في قادم المواجهات.

وبين العتيبي أن صفوف فريقه ستكون مكتملة بمواجهة النصر باستثناء غياب قائد الفريق وليد فالح الذي يتواجد حاليا خارج البلاد لظروف خاصة.