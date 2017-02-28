يعقوب العوضي

تفتتح مساء اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد عبر إقامة لقاءين، حيث يتواجه برقان (دون نقاط) مع كاظمة (نقطة)، بينما تجمع المواجهة الثانية القرين (دون نقاط) مع السالمية (نقطتين).

وتأهل «البرتقالي» الى الممتاز بعد حصوله على المركز الثالث في مرحلة الدمج ليتحصل على نقطة الأفضلية الممنوحة من الاتحاد لصاحب الترتيب الثالث، اما برقان فقد تأهل كصاحب المركز الرابع ولم يتحصل على أي نقاط من قسم الدمج.

السالمية مع القرين

منذ نشأته والقرين يقدم مستويات ممتازة في الدوري والكأس وحقق ما عجزت عنه بعض الأندية العريقة لسنوات ولكن مواجهة السماوي اليوم ستعيد للاذهان لقاء الفريقين في مرحلة الدمج، حيث فاز القرين في المواجهة الا ان لجنة المسابقات حولت النتيجة للسالمية بسبب اشراك القرين عبدالعزيز نجيب الموقوف في دوري الجيش.

تناغم وانسجام يعتمد عليهما مدرب القرين محمد عبدالمعطي وخبرة لاعبيه سعد سالم، بخيت جميل وعبدالعزيز يالوس بالإضافة الى عبدالعزيز نجيب لتحقيق نقطتين في بداية المشوار.

السالمية من جهة أخرى يمتاز بالقيادة الفنية الراقية من المدرب الوطني خالد الملا، الذي نجح في إعادة «السماوي» الى منصات التتويج في وقت قياسي وامام عمالقة اللعبة ولديه كوكبة من النجوم بقيادة مهدي القلاف، الحارس علي صفر ومحمد البلوشي وعلي البلوشي والخبرة عبداللطيف الدوسري الى جانب الجناح الطائر عبدالعزيز الزعابي.